نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات مصر من الذهب تتجاوز 2.9 مليار دولار في الربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 يونيو 2025 05:15 مساءً - العربية نت .. قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، أحمد حافظ، إن مصر تستهدف زيادة عوائد صادرات الذهب إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2025، مقابل 3.26 مليار دولار في 2024، بنمو يتجاوز 55%.

وأضاف حافظ لـ “العربية Business”، أن صادرات مصر من الذهب تجاوزت 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 305 ملايين دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 859%.

وفقاً لحافظ، تتنوع صادرات مصر من المعدن الأصفر بين الذهب الخام المستخرج من منجم السكري، والمشغولات الذهبية والتي يتم توجيه النسبة الأكبر منها لدولة الإمارات التي تعد أكبر المستوردين للذهب المصري.

وأظهرت وثيقة حكومية، اطلعت “العربية Business” على نسخة منها، أن مصر صدرت منتجاتها من الذهب والأحجار الكريمة إلى نحو 29 دولة خلال الربع الأول من العام الحالي، لكنَّ دولتين فقط هما (الإمارات وسويسرا) استحوذتا على 99.4% من إجمالي الصادرات.

كشفت الوثيقة عن ارتفاع واردات الإمارات من الذهب والأحجار الكريمة المصرية 2885% خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس الماضيين، إذ استوردت بمفردها منتجات بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 87 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من 2024.

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استحوذت الإمارات وحدها على نحو 89% من إجمالي صادرات المعدن الأصفر المصرية في الربع الأول، في حين جاءت سويسرا في المركز الثاني بقيمة صادرات 307 مليون دولار، مقابل 215 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، بنمو 43%.

وفي وقت سابق، عزت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية ارتفاع صادرات مصر من الذهب منذ بداية العام إلى الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على المعدن الأصفر في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية عالمياً.

وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إيهاب واصف لـ “العربية Business”، قبل أيام، إن الاضطرابات الجيوسياسية عززت من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتحت فرص جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى عدد من الأسواق العالمية.