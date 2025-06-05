نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب العالمية ترتفع بعد بيانات أمريكية ضعيفة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 يونيو 2025 03:18 مساءً - .. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع حفزت الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين يقيم المتعاملون استمرار حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية عالميا.

بحلول الساعة 00:07 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3377.79 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3401.20 دولار.

وأظهر تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن أرباب العمل في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا في مايو أقل عدد من العاملين في أكثر من عامين، فيما يرتقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات سوق العمل، وفقًا لـ “”.

وانكمش قطاع الخدمات الأمريكي في مايو للمرة الأولى منذ عام تقريبا إذ واجهت الشركات ارتفاع تكاليف المدخلات وسط مخاوف متزايدة من الركود التضخمي.

واكتسب الذهب دعما بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ النشاط الاقتصادي الأمريكي، وعزا ذلك إلى ارتفاع التكاليف والأسعار مدفوعا بزيادة معدلات الرسوم الجمركية منذ الاجتماع الماضي حول السياسة النقدية.

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وتلقى المعدن النفيس دعما إضافيا بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الأربعاء على خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى تباطؤ نمو الوظائف الذي أبرزه تقرير التوظيف الصادر عن إيه.دي.بي.

ودخلت تعريفات جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ مع سعي إدارة ترامب للحصول على “أفضل العروض” من الشركاء التجاريين لتجنب المزيد من الرسوم المقررة في يوليو.

ووصف ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه “من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه”، مما يسلط الضوء على التوترات قبل مكالمة طال انتظارها بين الزعيمين هذا الأسبوع.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 34.50 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1090.81 دولار، بينما تراجع 0.2% إلى 998.70 دولار.