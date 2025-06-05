نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع بنحو 1% بعد بيانات عن زيادة مخزونات الوقود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 يونيو 2025 02:07 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط بنحو 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء الرابع من يونيو، عند التسوية، بعد صدور بيانات كشفت عن ارتفاع أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية من البنزين والديزل، وهو ما رفع القلق بشأن حدوث تخمة في المعروض وسط توترات تجارية عالمية واستمرار زيادات الإنتاج من أوبك+.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً أو بنسبة 1.17% إلى 64.86 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 56 سنتاً أو بنسبة 0.88% لتسجل عند التسوية 62.85 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

يأتي ذلك بعد أن كشفت البيانات الصادرة الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، عن تراجع المخزونات الأميركية من النفط الخام 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات لمحللين مشاركين في استطلاع أجرته وكالة بهبوطها مليون برميل فقط.

لكن في المقابل أشارت بيانات الإدارة إلى زيادة المخزونات الأميركية من البنزين 5.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو، مقابل توقعات بزيادتها 600 ألف برميل فقط.

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كما ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل ووقود التدفئة، 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات الإدارة، مقابل توقعات بزيادتها مليون برميل.

وقال المحلل لدى UBS، جيوفاني ستونوفو: “أرى أن التقرير له تأثير سلبي نظراً للزيادة الكبيرة في المنتجات المكررة”.

في غضون ذلك، واصلت معنويات المستثمرين تأثرها كذلك بخطط مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، لرفع إنتاجها من النفط 411 ألف برميل يومياً خلال يوليو للشهر الثالث على التوالي.

كان الخامان برنت والأميركي، ارتفعا خلال تعاملات يوم الثلاثاء بنحو 2% إلى أعلى مستوياتهما خلال أسبوعين، مدعومين بمخاوف تعطل الإمدادات والتوقعات برفض إيران مقترحاً من الولايات المتحدة لعقد اتفاق نووي قد يؤدي لتخفيف العقوبات عن إيران وبالتالي زيادة إمداداتها من النفط.

وبحسب ما ذكرته أربعة مصادرة مطلعة في مجموعة أوبك+ لوكالة ، اتفق السعودية وروسيا في بدايات الأسبوع الجاري على حل يتعلق بخطة زيادة الإنتاج لشهر يوليو، تزامناً مع الضغوط السعودية لرفع الإمدادات مقابل طلبات روسياة بوقف مؤقت لتلك الزيادات.