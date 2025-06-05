نعرض لكم الان تفاصيل خبر خبيرة اقتصادية: تسارع التضخم في مايو بفعل زيادات الوقود… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 يونيو 2025 11:07 صباحاً - سمر السيد_ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.4) نقطة لشهر مايو الماضي، وبنسبة 1.8% عن شهر ابريل 2025.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صحفي أصدره أمس الأربعاء، أهم أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).

وأضاف أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت أيضا بنسبة (13.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%).

وأفاد بيان الإحصاء بتسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر ابريل 2025.

وقالت نعمت شكري، رئيس إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن معدلات التضخم لشهر مايو الماضي جاءت أعلي من توقعاتها.

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وأرجعت في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، تسارع معدل التضخم في شهر مايو الماضي الي احتمالية الأثر المتاخر لزيادة سعر السولار والبنزين بنسبة تتراوح من 12% الي 15% التي حدثت حوالي منتصف شهر ابريل الماضي علي أسعار المأكل والمشرب ووسائل النقل والمواصلات في شهر مايو الماضي .

بالاضافة الي احتمالية أثر خفض أسعار الفائدة ب225 نقطة أساس في 17 ابريل الماضي، و 100 نقطة أساس في 22 مايو الماضي علي تنشيط الطلب المحلي و بالتالي زيادة التضخم.

وأضاف بيان الإحصاء أن أسعار مجموعة الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة (2.9%) في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).

وازادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%).

ولفت البيان إلى ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%) خلال شهر مايو الماضي ، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%).

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (-4.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.9%)، .