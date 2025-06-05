- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر خبيرة اقتصادية: تسارع التضخم في مايو بفعل زيادات الوقود… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 5 يونيو 2025 11:07 صباحاً - سمر السيد_ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.4) نقطة لشهر مايو الماضي، وبنسبة 1.8% عن شهر ابريل 2025.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان صحفي أصدره أمس الأربعاء، أهم أسباب الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).
وأضاف أن أسعار مجموعة الفاكهة ارتفعت أيضا بنسبة (13.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.1%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%).
وأفاد بيان الإحصاء بتسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (16.5%) لشهر مايو 2025 مقابل (13.5%) لشهر ابريل 2025.
وقالت نعمت شكري، رئيس إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن معدلات التضخم لشهر مايو الماضي جاءت أعلي من توقعاتها.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وأرجعت في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج”، تسارع معدل التضخم في شهر مايو الماضي الي احتمالية الأثر المتاخر لزيادة سعر السولار والبنزين بنسبة تتراوح من 12% الي 15% التي حدثت حوالي منتصف شهر ابريل الماضي علي أسعار المأكل والمشرب ووسائل النقل والمواصلات في شهر مايو الماضي .
بالاضافة الي احتمالية أثر خفض أسعار الفائدة ب225 نقطة أساس في 17 ابريل الماضي، و 100 نقطة أساس في 22 مايو الماضي علي تنشيط الطلب المحلي و بالتالي زيادة التضخم.
وأضاف بيان الإحصاء أن أسعار مجموعة الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة (2.9%) في شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل السابق عليه، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.1%).
وازادت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.4%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.0%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.2%).
ولفت البيان إلى ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%) خلال شهر مايو الماضي ، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (22.6%).
على الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-2.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (-0.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (-4.1%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.9%)، .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبيرة اقتصادية: تسارع التضخم في مايو بفعل زيادات الوقود… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.