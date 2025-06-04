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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: طرح شركات القابضة للغزل والنسيج للإدارة من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 يونيو 2025 09:14 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه جاري التنسيق لاجتذاب الشركات المحلية والعالمية من القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج بعد الانتهاء من مراحل تطويرها.
أضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية تطوير هذه الشركات بحلول شهر أكتوبر المقبل واستكمال الجزء المتبقى قبل نهاية شهر أبريل 2026.
أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أنه بانتهاء عملية التطوير ستكون هناك عودة لمصر بميزتها التنافسية الكبيرة فى صناعة الغزل والنسيج العالمية.
وكشف مدبولي، أن حجم الاستثمارات مع انتهاء أعمال التطوير لقطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 60 مليار جنيه.
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