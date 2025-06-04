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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: من الصعب التوصل لاتفاق مع الرئيس الصيني من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 يونيو 2025 02:13 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ “صارم للغاية ومن الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه”.
وأضاف ترامب في منشور على منصتة “تروث سوشيال”: “أنا أحب الرئيس شي، ودائمًا ما أحببته وسأظل كذلك، لكنه صارم جدًا ومن الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق معه”، وفق ما نقلته ““.
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