رسوم ترامب الجمركية بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم تدخل حيز…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 يونيو 2025 02:13 مساءً - العربية نت _ رفعت الولايات المتحدة الأربعاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الفولاذ و الألومنيوم التي تستوردها من 25% إلى 50% تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي عند إعلانه القرار، إن الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية “صناعاتنا من الفولاذ والألومنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى”، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

ويوم الجمعة الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية من الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%.

وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا “سنفرض زيادة بنسبة 25%. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، مما سيعزز صناعة الصلب في أمريكا”.

وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن زيادة الرسوم الجمركية ستطبق أيضا على منتجات الألمنيوم وأنها ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو. وقال في منشور على منصة تروث سوشيال “صناعتا الصلب والألومنيوم الخاصة بنا تعودان بقوة لم يسبق لها مثيل”.

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كانت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بين أوائل الرسوم التي فرضها ترامب لدى عودته إلى منصبه في يناير.

ودخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ في مارس. وكان ترامب قد هدد لفترة وجيزة بفرض رسوم بنسبة 50% على الصلب الكندي لكنه تراجع بعد ذلك.

وباستثناء الاتحاد الأوروبي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم. وتقول وزارة التجارة إن إجمالي واردات البلاد من الصلب بلغت 26.2 مليون طن في عام 2024. ولذلك فمن المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى زيادة أسعار الصلب على نطاق واسع مما يؤثر سلبا على الصناعة والمستهلكين على حد سواء.