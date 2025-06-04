نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:17 مساءً - سي إن بي سي_ صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الثلاثاء، عند التسوية، مسجلة أعلى مستوى تسوية في أكثر من أسبوعين في ظل مواصلة التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وأيضاً بين أمريكا وإيران وهو ما قد يسهم في استمرار العقوبات المفروضة على موسكو وطهران لفترة أطول.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً أو بنسبة 1.55% إلى 65.63 دولار للبرميل عند التسوية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 89 سنتاً أو بنسبة 1.42% لتسجل عند التسوية 63.41 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وحقق بذلك خام برنت أعلى مستوى عند التسوية منذ 14 مايو، كما حقق الخام أعلى مستوياته عند التسوية منذ يوم 13 من الشهر الماضي.

من جانبه، علق هاري تشيلينغويريان من مجموعة Onyx Capital على أداء أسواق النفط قائلاً: “عاودت علاوات المخاطر الظهور على أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية مكثفة على روسيا مطلع الأسبوع”.

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يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه موسكو أن العمل على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع كييف “معقد للغاية”، وأنه من الخطأ توقع صدور أي قرارات في وقت قريب، مشيرة إلى انتظارها رد فعل كييف على اقتراحاتها.

وتعتبر روسيا عضواً في مجموعة أوبك+، وكانت خلال العام الماضي ثاني أكبر منتج للخام في العالم بعد أمريكا، بحسب بيانات صادرة عن قطاع الطاقة في الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بإيران، قال هاري تشيلينغويريان: “الأهم من ذلك فيما يتعلق بحجم المعروض، هناك جولات من الأخذ والرد بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم”.

وتتجه الدولة الآسيوية إلى رفض مقترح الولايات المتحدة من أجل تسوية الخلاف القائم بشأن البرنامج النووي لطهران.

وفي حالة فشل المفاوضات الجارية بين الدولتين، فقد يعني ذلك استمرار عقوبات واشنطن على إيران وخاصة قطاع النفط مما يقوض إمداداتها من الخام ويعزز الأسعار.

في سياق آخر، تسبب اندلاع حرائق غابات في إقليم ألبرتا الكندي في توقف مؤقت لإنتاج الإقليم من النفط والغاز، وهو ما قد يخفض الإمدادات.

وأثرت حرائق الغابات في الدولة الواقع في أميركا الشمالية على نحو 7% من إجمالي إنتاج كندا من النفط الخام، بحسب حسابات .