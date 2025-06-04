علي الغمراوي يبحث مع شركة باي لحلول الأعمال سبل تعزيز صناعة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 يونيو 2025 10:14 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة باي لحلول الأعمال، برئاسة نسيبة جميل عبد الكريم الجالودي، الرئيس التنفيذي للإبداع ورئيس مجلس إدارة الشركة، والسيدة رنين عبد القادر محمود الدويك، محلل أعمال رئيسي شركة باي لحلول الاعمال ، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التعاون مع الشركات الاقليمية الرائدة في مجال الدواء.

تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الملفات الحيوية التي تخدم تطوير صناعة الدواء في مصر، وعلى رأسها تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع فرص المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن مناقشة آليات تعزيز سلسلة القيمة الدوائية داخل مصر، ووضعها في سلاسل الإمداد الإقليمية.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز الفرص المستقبلية في مجال براءات الاختراع، وتطوير وتصنيع الأدوية الجنيسة، واستشراف سياسات النفاذ إلى الأسواق، إلى جانب مناقشة نماذج عمل مبتكرة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الدوائي محليًا ودوليًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من شبكة العلاقات المصرية والاتفاقيات الثنائية مع الدول اقليم شرق المتوسط ودول الخليج العربي.

ومن جانبه ، أكد الدكتور علي الغمراوي، حرص الهيئة على مواصلة الشراكات البناءة التي تحقق التوازن بين توفير الأدوية الحيوية للمواطن المصري وتعزيز تنافسية القطاع الدوائي المصري، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الدواء وضمان استدامتها.

شارك في الاجتماع الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الابتكار، وتبني سياسات مرنة تتيح تعزيز النفاذ إلى الأسواق، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء.