مال وأعمال

باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها…

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  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 2/8
  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 3/8
  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 4/8
  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 5/8
  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 6/8
  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 7/8
  • باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر باور إنترناشيونال القطرية تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:14 مساءً - رنا ممدوح _ أعرب وفد من شركة “باور إنترناشيونال القابضة” القطرية عن رغبته في توسيع استثماراتها في السوق المصري، واهتمامها بالشراكة في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومنها الصناعات المعدنية، الأسمدة، التطوير العقاري، الرعاية الصحية والأدوية، والفنادق.

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وتعمل المجموعة القطرية، في قطاعات الطاقة، الإنشاءات، الصناعات والخدمات، الاتصالات، الزراعة والصناعات الغذائية، التطوير العقاري، الضيافة والترفيه وخدمات الطعام.

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جاء ذلك في سياق لقاء المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من الشركة، لبحث فرص التعاون المشترك والشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، وحسن استغلالها وإدارتها، مع ضخ استثمارات جديدة وإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الكيانات الاقتصادية، إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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وأوضح شيمي، أن محفظة شركات وزارة قطاع الأعمال تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية والمعدنية، الغزل والنسيج، السياحة والفنادق، التشييد والتعمير، وصناعة الأدوية، وكذلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع والقادرة على توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن الدولة تتيح بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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