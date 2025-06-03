تحالف مصري أردني ينفذ مشروعا لتخزين الغاز المسال في العقبة

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 06:14 مساءً - العربية نت _ أعلنت الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، إحدى شركات مجموعة مصفاة البترول الأردنية، عن توقيع اتفاقية مع ائتلاف يتكون من شركة الخطوط الوطنية الأردنية لتشغيل السفن وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية لتنفيذ مشروع تصميم وتوريد وبناء مرافق تخزين غاز بترولي مسال في منشآت جنوب العقبة التابعة للشركة.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالي 15.5 مليون دينار ويشمل بناء خزانين كرويين لتخزين الغاز البترولي المسال بسعة 2000 طن متري لكل منهما على أساس مشروع تسليم مفتاح، بمدة تنفيذ تبلغ 24 شهرًا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية، عبدالرحيم البقاعي، إن الشركة تسعى لتعزيز جاهزيتها الفنية والتشغيلية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الغاز البترولي المسال في الأردن، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لقطاع الطاقة تحتاج إلى استثمارات مستمرة لضمان أمن التزود وكفاءة التوزيع، وفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية مع ائتلاف أردني مصري يعكس ثقة الشركة بشركائها الإقليميين ويعزز التعاون العربي في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم الاقتصاد الأردني وتدعم منظومة الطاقة بكفاءة واستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، إن المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة متكاملة لتخزين وتوزيع الغاز البترولي المسال بما يقلل من التكلفة التشغيلية المتعلقة بنقل المادة من العقبة إلى مراكز الاستهلاك في المحافظات.