السعودية تمنح 7 آلاف ترخيصا للاستثمارات المصرية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 05:12 مساءً - العربية نت _ قال وكيل وزارة الاستثمار السعودية محمد عبدالرحمن أبا حسين، إن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة في بيان اليوم الثلاثاء، وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والسعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في العديد من دول القارة الأفريقية، التي ترتبط بمصر باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهل من اقتحام أسواق هذه الدول.

وأضاف هيبة، أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائماً عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع.

وقال وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين.

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ودعا مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية، كما دعا إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين.