مجمع متكامل لصناعة حقائب السفر في القنطرة غرب باستثمارات 20…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 05:12 مساءً - وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، عقد مشروع شركة “كومفلي هونج كونج” الصينية، المتخصصة في صناعة جميع أنواع الحقائب وخامات الأقمشة والإكسسوارات اللازمة لصناعة الحقائب وأمتعة السفر، لإنشاء مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة تبلغ 80 ألف متر مربع, باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار بما يعادل مليار جنيه.

يوفر المشروع 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير 80% من إنتاجه إلى الخارج وتوفير 20% للسوق المحلي، وبحجم إنتاج أكثر من 22 مليون قطعة سنويًا، ومن المنتظر أن يُفتتح المصنع بنهاية عام 2026، هذا وقد وقع العقد خويي هايلونج، رئيس الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتعد شركة ” كومفلي هونج كونج” الصينية هي الشركة الشقيقة لشركة هينيواى الصينية لمنتجات حقائب السفر Henneway Travel Products، وتتبعان نفس المالك الذي سيقوم بإنشاء المشروع الثاني بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب لإنتاج جميع أنواع الحقائب وخاصة للعلامات التجارية العالمية مثل “Samsonite”، وليتكامل بإنتاجه للخامات ومستلزمات تلك الصناعة مع المصنع الأول الجاري إنشائه بنفس المنطقة والمنتظر تشغيله تجريبيا بنهاية العام الجاري 2025، على أن يتم الافتتاح والتشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2026.

وفى هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل نموذجًا ناجحًا في استقطاب الاستثمارات المتخصصة، حيث تحولت إلى منطقة صناعية متكاملة تحظى بمكانة متميزة عالميًّا.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لمنطقة القنطرة غرب، بالقرب من محافظات القناة، يجعلها بيئة مثالية للمشروعات كثيفة العمالة ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع الصناعي، لافتًا إلى أن توالي المشروعات بمنطقة القنطرة غرب يعكس نجاح جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية لتعميق الصناعة بالمنطقة، ودعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

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كما أوضح جمال الدين أن توقيع هذا العقد يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 22 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 623.5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية.