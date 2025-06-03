نعرض لكم الان تفاصيل خبر بسبب الرسوم الأمريكية.. نشاط المصانع في الصين ينكمش بأسرع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 03:15 مساءً - سي ان بي سي _ أظهر مسح خاص نُشر اليوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع التصنيع في الصين انكمش خلال مايو بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 2022، في ظل تراجع حاد في الطلبات الجديدة على الصادرات، ما يعكس التأثير المتزايد للتعرفات الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع، الصادر عن «كايتشين» و«ستاندرد آند بورز جلوبال» 48.3 نقطة،مسجلاً انخفاضاً حاداً من 50.4 نقطة في أبريل. وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، لأول مرة منذ سبتمبر من العام الماضي.

وأفاد المسح بأن التراجع في الطلب الخارجي تسارع خلال مايو، حيث انخفض مؤشر الطلبات الجديدة على الصادرات إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2023. كما انكمشت الطلبات الجديدة الإجمالية –وهي مقياس رئيسي لقياس حجم الطلب– للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

في المقابل، ظلّ سوق العمل ضعيفاً، حيث انخفض التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ يناير الماضي، وفقاً لنتائج المسح.

كما أظهر المسح تراكم المخزون من السلع تامة الصنع في المصانع الصينية لأول مرة منذ أربعة أشهر، نتيجة تباطؤ المبيعات وتأخر الشحنات المصدّرة.

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وقال وانغ جه، كبير الاقتصاديين في «مجموعة كايتشين إنسايت»، إن «حالة عدم اليقين في البيئة التجارية الخارجية قد تصاعدت، ما زاد من الضغوط الاقتصادية الداخلية»، مضيفاً أن «المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية أظهرت ضعفاً واضحاً في مطلع الربع الثاني من العام».

وجاء مسح «كايتشين» بعد صدور المؤشر الرسمي لمديري المشتريات يوم السبت، والذي أظهر انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي خلال مايو أيار، رغم تسجيله ارتفاعاً طفيفاً إلى 49.5 نقطة مقابل 49 نقطة في أبريل، ما يعكس بوادر أولية على استقرار القطاع. وقد جاءت هذه القراءة متماشية مع توقعات «».

ورأى اقتصاديون في «جولدمان ساكس» في مذكرة صدرت اليوم الثلاثاء أن التباين بين قراءتي مؤشري كايتشين والمؤشر الرسمي قد يعود جزئياً إلى اختلاف توقيت إجراء المسحين، مشيرين إلى أن أثر تخفيف التعرفات الجمركية منتصف مايو ربما لم يكن قد انعكس بعد على إجابات المشاركين في مسح كايتشين وقت تنفيذه.

ويُجرى مسح كايتشين عادةً في منتصف الشهر، في حين يُجمع المؤشر الرسمي الصادر عن مصلحة الدولة للإحصاء بنهاية الشهر. كما أن مسح كايتشين يغطي عينة أصغر من نحو 500 شركة، معظمها موجهة للتصدير، بينما يشمل المؤشر الرسمي نحو 3000 شركة ويتماشى بشكل أوثق مع الإنتاج الصناعي، وفقاً لجولدمان ساكس.

أما المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات غير التصنيعية –والذي يشمل قطاعات الخدمات والإنشاءات– فقد انخفض إلى 50.3 نقطة في مايو أيار مقارنة بـ50.4 في أبريل نيسان، لكنه ظل فوق عتبة الـ50 نقطة منذ يناير 2023، بحسب بيانات «إل إس إي جي». ومن المقرر صدور مؤشر كايتشين لقطاع الخدمات يوم الخميس.