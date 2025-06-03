هيئة الاستثمار تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 02:15 مساءً - حصلت أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 21001 لجودة التدريب، وقام بتسليم الشهادة الدكتور صفوت النحاس، رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم، لحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

وشهادة الأيزو 21001 يتم إصدارها من منظمة الأيزو العالمية “ISO” ومنحها للمؤسسات التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة تفي بمتطلبات وتوقعات المتعلمين والمتدربين، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وتلتزم بمحددات كفاءة الخطط والتنفيذ والتطوير المستمر لعملية التدريب وفق منظومة تتسم بالكفاءة.

ومنظمة الأيزو هى المُخولة عالمياً بوضع معايير تقييم جودة عمل المؤسسات، ما يعني أن برامج التدريب التي تقدمها الهيئة والشهادات التي تمنحها للمتدربين معتمدة عالمياً، ما يعزز جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار محلياً وإقليمياً.

وعقب تسليم الشهادة وقعت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم بروتوكول تعاون لتطوير قدرات العاملين بالهيئة والمتعاملين معها من مستثمرين ووكلائهم لضمان التحسين المستمر لبيئة الاستثمار.

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وقال حسام هيبة إن العنصر البشري هو الثروة الأهم للأمم، لهذا ترى الهيئة في كل فرصة استثمارية فرصة لتدريب الافراد على استغلالها وحسن إدارتها وضمان استدامتها، واقترح أن يساهم المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالتعاون مع الهيئة في تأهيل وتدريب المستثمرين على تحقيق المستهدفات البيئية المحلية والعالمية وخفض البصمة الكربونية لمؤسساتهم، مؤكداً أهمية هذا الملف للاقتصاد والبيئة في مصر على حدٍ سواء.

وقال الدكتور صفوت النحاس إن شهادة الأيزو 21001 ستمنح مركز التدريب بالهيئة ثقل دولي، مؤكداً أن التدريب يشبه إكسير الحياة للعاملين، وهو الضمان لتأدية المهام الحكومية بكفاءة ما يحقق الصالح العام، مؤكداً استمرار التعاون والشراكة بين الهيئة والمجلس الوطني للتدريب، وامتداد هذا التعاون ليشمل المتعاملين مع الهيئة والبيئة الاستثمارية بمفهومها الشامل.