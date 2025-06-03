تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مايو

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 12:15 مساءً - اقترب نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر من الاستقرار خلال مايو، الماضي مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر من ستاندرد اند بورز جلوبال، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 49.5 نقطة من 48.5 نقطة في أبريل، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش.

تباطؤ وتيرة تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة

ورغم استمرار تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة، فإن وتيرة التراجع كانت الأبطأ خلال ثلاثة أشهر، مدفوعة بانخفاض عدد الشركات التي أبلغت عن ضعف في مبيعات العملاء، ومع ذلك، خفضت الشركات مشترياتها بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، كما قلّصت أعداد العاملين، ليسجل التوظيف تراجعاً للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 49.5 نقطة مقابل 47.4 في أبريل، بينما صعد مؤشر الطلبات الجديدة إلى 49.1 من 47.4 نقطة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

واجهت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في خمسة أشهر خلال مايو، وجاء هذا التسارع مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم أن العديد من مؤشرات مؤشر مديري المشتريات لا تزال تشير إلى تدهور في ظروف الأعمال، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة من أبريل، وأقل من متوسط الاتجاه التاريخي للمسح».

وأضاف أن «الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة كان الأبطأ في ثلاثة أشهر، مدعوماً بعودة النمو في القطاع الصناعي».