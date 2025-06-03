السعودية تخصص 3 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في الرياض ومكة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:11 صباحاً - العربية.نت_ خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ، ثلاثة مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في منطقتي الرياض، ومكة المكرمة، سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المواقع المخصصة شملت مجمّعين في منطقة الرياض، هما مجمع للأنشطة التعدينية بمحافظة عفيف، تبلغ مساحته 10.38 كيلومتر مربع، ومجمع الطيري للأنشطة التعدينية بمحافظة رماح، وتغطي مساحته 37.88 كيلومتر مربع.

فيما خصصت الوزارة في منطقة مكة المكرمة موقعًا لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف، على مساحة تتجاوز 25 كيلومترًا مربعًا.

وبيّن الجراح أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، كما يلعب دورًا مهمًا في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتسهم المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَّال في المنطقة المحيطة بالمشروع، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البيئية اللازمة في مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.