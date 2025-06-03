: مصر تتفق على شراء 180 ألف طن من القمح الفرنسي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ أفادت مصادر تجارية، اليوم الاثنين، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب في مصر ، اتفق في أبريل على شراء نحو 180 ألف طن من القمح الفرنسي من شركتين أوروبيتين كبيرتين، في مؤشر على تزايد قبول الموردين العالميين للكيان الجديد.

وقال مصدران تجاريان مطلعان لرويترز إن مستقبل مصر اشترى شحنتين زنة كل منهما 60 ألف طن من شركة وشحنة أخرى مماثلة في الحجم من شركة أخرى، إلا أنهما قالا إن تسليم الشحنات يواجه تأخيرات.