نديم إلياس: صناعة التغليف تمثل 10% من قيمة المنتجات المصدرة

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 08:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن هناك علاقة قوية تربط القطاع الغذائي بقطاع التعبئة والتغليف، نظرا لأن التغليف جزء أساسي في صناعة الغذاء.

وأشار إلياس على هامش معرضي FI Africa وPROPAK MENA إلى أن مواكبة قطاع التغليف التطورات العالمية من حيث نوع التغليف المطلوب والخامات بما يضمن حماية سلامة الغذاء و يدعم صادرات الصناعات الغذائية.

وأكد على أن صناعة التغليف تتمتع بأعلى معايير السلامة للغذاء في مصر غير أن غرفة الطباعة توفر دورات تدريبية للوقوف على أحدث التطورات العالمية في صناعة التعبئة والتغليف.

وشدد على أن معرضي FI Africa وPROPAK MENA يعتبران دعامة كبيرة لصناعة الغذاء والتغليف، فيما أشار إلى التغليف أصبح صناعة إستراتيجية وليست صناعة مساعدة فقط وبات أيضا جزء من التصدير وضمان قبول الصناعات الغذائية في الأسواق الخارجية.

وعلى صعيد مختلف، قدر حجم صادرات الطباعة والتغليف بأكثر من مليار دولار خلال عام 2024، فيما أشار إلى أن صناعة التغليف تخدم سلاسل القيمة في عدد من القطاعات الأخرى ومنها الأدوية والغذاء والصناعات الهندسية.

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وتابع: صناعة التغليف تمثل 7 إلى 10% من قيمة أي منتج يتم تصديره أو بيعه في السوق المحلية بطريقة غير مباشرة، كما تدعم إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 2.5% بطريقة مباشرة.