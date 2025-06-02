نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإحصاء: تراجع قيمة صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 05:08 مساءً - سمر السيد _ أفادت بيانات حكومية بتراجع قيمة صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي والمسال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي 2024، بينما ارتفعت قيمة صادرات منتجات البترول.

وكشفت أحدث نسخة من نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال الفترة ما بين يناير إلى مارس الماضيين لتصل إلى 13.642 مليار دولار، مقابل 11.027 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 2.615 مليار دولار في تلك الفترة.

وأوضحت بيانات “الإحصاء” أن قيمة صادرات البترول الخام تراجعت في الربع الأول من العام الجاري إلى 221 مليون دولار، مقابل 299 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024 بانخفاض قيمته 78 مليون دولار.

كما هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنحو 209 ملايين دولار مسجلةً نحو 16 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 225 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2024.

بينما ارتفعت قيمة صادرات منتجات البترول بنحو 6 ملايين دولار، لتصل إلى 803 ملايين دولار مقابل 797 مليون دولار في فترة المقارنة السابق ذكرها، وفقًا للنشرة التي حصل موقع “دوت الخليج” على نسخة منها.

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كما ازدادت قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 12.602 مليار دولار مقابل9.706 مليار دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

على الجانب الآخر، أظهرت البيانات الحكومية بارتفاع القيمة الإجمالية لواردات مصر خلال الفترة ما بين يناير إلى مارس الماضيين لتسجل نحو 22.371 مليار دولار، مقارنة مع 21.839 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2024.

وكشفت النشرة عن ارتفاع قيمة واردتنا المحلية من البترول الخام والغاز الطبيعي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، رغم تراجع قيمة واردات منتجات البترول في تلك الفترة.

واردات الغاز الطبيعي تقفز إلى 1.893 مليار دولار في الثلاثة شهور الأولى من 2025

ووفقًا للنشرة، ارتفعت قيمة واردات البترول الخام لتسجل نحو 305 ملايين دولار مقابل 53 مليون دولار، والغاز الطبيعي لتسجل 1.893 مليار دولار مقابل 734 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

فيما تراجعت قيمة واردات منتجات البترول لتسجل 2.571 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.640 مليار دولار خلال الربع المقابل من عام 2024 بمعدل تراجع قدره 69 مليون دولار في تلك الفترة.

كما انخفضت أيضًا قيمة الواردات الغير البترولية لتسجل نحو 17.602 مليار دولار مقابل 18.412 مليار دولار في فترة المقارنة السابق الحديث عنها بمعدل تراجع قيمته 810 مليون دولار.

وبحسب النشرة، شهد إجمالي حجم التجارة بين مصر وشركائها الدوليين ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام الماضي ليسجل نحو 36.013 مليار دولار مقابل 32.866 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2024 بزيادة قدرها 3.147 مليار دولار في تلك الفترة.