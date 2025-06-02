نعرض لكم الان تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 03:14 مساءً - أعلنت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة عن توقيع مذكرة تفاهم مع سيمنس للطاقة، لتعزيز ممارسات الإمتثال والشفافية والإستدامة عبر قطاع الأعمال الخاص في مصر.

وقعّت على المذكرة، ولاء الحسيني، المديرة التنفيذية للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في مصر.

شهد التوقيع، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، ونديم أنور، مسؤول الامتثال الإقليمي لسيمنس للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتور محمد الموجي، المستشار القانوني لسيمنس للطاقة في الشرق الأوسط، ومي خدام، مديرة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وسفيرة الامتثال في سيمنس للطاقة بمصر، وفريق العمل من الجانبين.

ويأتي هذا التعاون كخطوة إلى الأمام في مسيرة تعزيز وترسيخ الممارسات المستدامة والمسئولة في القطاع الخاص، حيث تقود سيمنس للطاقة هذا التوجه، لتكون قدوة يحتذى بها في قطاع الطاقة في المنطقة.

ويشكل هذا التعاون الاستراتيجي إطارًا للعمل المشترك، لتعزيز معايير الحوكمة والامتثال ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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وتحدد الاتفاقية مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة للطرفين في زيادة الوعي، وتنفيذ المبادرات التي تعزز الشفافية والمساءلة والاستدامة في مختلف الصناعات، بما يضمن أن تكون الحوكمة والامتثال محركين رئيسيين للتنمية المستدامة.

وتعليقًا على توقيع هذه الشراكة، قالت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر : “يسعدنا أن نرحب بشركة سيمنس للطاقة كشريك استراتيجي في دفع مهمتنا المشتركة نحو بناء بيئة أعمال أكثر شفافية وتوافقاً مع المعايير النزاهة في مصر. تمثل مذكرة التفاهم التزامًا قويًا بدور القطاع الخاص في ترسيخ ثقافة النزاهة والمساءلة.”

ومن جانبه، صرح أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في مصر : “في سيمنس للطاقة، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الامتثال ليس مجرد التزام قانوني، بل هو حجر الأساس للتنمية المستدامة.” وأكد السيد أشرف أن مذكرة التفاهم “تمثل إعلانًا قويًا عن التزامنا المشترك برفع الوعي حول الامتثال والاستدامة وممارسات الأعمال الأخلاقية في جميع القطاعات.”

تابع: “يمثل التعاون بموجب مذكرة التفاهم محطة هامة وجزءًا من استراتيجية أوسع لإنشاء سلسلة من الشراكات ذات التأثير، لتعزيز دور الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في دعم القطاع الخاص، ودمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في استراتيجيات الأعمال والعمليات. ومن خلال ذلك، تسعى المبادرة إلى خلق قيمة طويلة الأجل، والمساهمة في التقدم المجتمعي، بما يتوافق مع معايير الاستدامة العالمية”.

من جانبه، أضاف أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر: ” تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة في مختلف قطاعات الاعمال في مصر. نحن نؤمن بأنه، من خلال التعاون الهادف، يمكننا تسريع دور القطاع الخاص في تحقيق تأثير مستدام، وتعزيز ثقافة الامتثال والمسؤولية.”

من جهته، أكد نديم أنور، مسؤول الامتثال الإقليمي في سيمنس للطاقة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا : “الامتثال ليس جزءًا من هوية سيمنس للطاقة فحسب، بل هو أسلوب حياتنا كشركة، وطريقتنا في ممارسة الأعمال، ولذلك ننخرط في أنشطة جماعية مع أطراف مختلفة تشاركنا رؤيتنا وهدفنا، في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها.”.

أضاف: “إن توحيد جهودنا مع الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة يعزز هذه المهمة — فنحن معًا نبني ثقافة قائمة على النزاهة، والتى تدفع نحو أسواق عادلة، وتمكّن القيادة الأخلاقية، وتُحدث تأثيرًا مستدام.”.