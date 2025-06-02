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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العوائد وخطة لاستثمار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي يمثل مستقبل الأجيال القادمة، ويستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية.
ولفت الوزير خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العامة لشركة “مصر القابضة للتأمين”، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركة، إلى وجود خطة لاستثمار الأصول العقارية التاريخية المملوكة للصندوق بهدف تعظيم العائدات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد قرار تعيين عمرو القاضي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خلفًا للمهندس عاصم رجب، وذلك في إطار استراتيجية التطوير المؤسسي وضخ دماء جديدة لمواصلة جهود الإصلاح وتعظيم العائد من استثمارات الشركة.
ووجّه الوزير الشكر والتقدير للمهندس عاصم رجب على ما قدمه من جهود خلال فترة رئاسته لمجلس الإدارة، مشيدًا بإسهاماته في دعم مسيرة الشركة وتحقيق العديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية.
وأكد الخطيب أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيدًا بجهود مجلس الإدارة في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الإدارة داخل الشركة.
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و شار إلى أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين، وضرورة طرح رؤية طموحة لرقمنة العمليات بما يخدم مصلحة الوطن والأجيال المقبلة.
ودعا الوزير إلى ضرورة مواصلة العمل على جذب الاستثمارات المباشرة والاستفادة من الموارد المتاحة للشركة.
ووجه مجلس الإدارة بوضع توصيات واضحة وملموسة تُترجم إلى مستهدفات قابلة للتنفيذ خلال المرحلة القادمة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مسيرة التطوير بكفاءة وشفافية.
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