أشرف الجزايرلي: صادرات الصناعات الغذائية تجاوزت 10 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 02:13 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات القطاع تجاوزت 10 مليارات دولار خلال 2024.

وأشار الجزايرلي على هامش معرضي AI Africa وPROPAK MENA، إلى أن السوق المصرية تستحق أن تكون مركز إقليمي للصناعات الغذائية، غير أن نمو هذا القطاع وتنافسيته تضيف فرص عمل وعملة صعبة للبلاد.

ولفت إلى أن التركيز على عنصر سلامة الغذاء يضمن مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية، فيما أشار إلى أن هناك تحدي قوي وهو كيفية التوافق مع المتطلبات العالمية من خلال طرق التعبئة والتغليف مما يدعم التوافق مع المعايير العالمية سلامة الغذاء.

ونوه الجزايرلي إلى أن الدورة الثالثة عشرة من معرضي FI Africa وPROPAK MENA يشارك فيها 25 بلد عارضة وهو ما يمنح مصر مكانة مميزة ويجعلها أكبر قاعدة تصنيعية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن غرفة الصناعات الغذائية كان لها حضور قوي في المعرضان منذ الدورة الرابعة، فيما شدد على أن طرق التعبئة والتغليف من ضمن العوامل المساعدة لرفع التنافسية.