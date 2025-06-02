انطلاق الدورة الثالثة عشرة من معرضي FI Arica وPROPAK MENA…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 01:17 مساءً - شاهندة إبراهيم – قال مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما ماركتس مصر، إن الدورة الثالثة عشرة من معرضي FI Africa وPropak mena يشارك فيها 400 شركة من 25 دولة وأكثر من 15 ألف زائر.

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويأتي ذلك تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة، ووزارة البيئة.

وأشار خليل خلال مؤتمر صحفي، إلى أن معرضي FI Africa وPropak mena يخدمان قطاعي الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بشكل كبير بما يتوافق مع رؤية مصر 2023.

كما لفت إلى أن معرضي FI Africa وPropak mena يدعمان تعزيز الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية وفقا لتوجهات الدولة بجانب المساهمة في رفع عمليات التصنيع المحلي.