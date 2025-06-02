نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسام هيبة: مستثمرون سعوديون يطلبون أراضي لتنفيذ مشروعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 01:17 مساءً - العربية نت _ قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تلقت طلبات من عدد من المستثمرين السعوديين لتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة.

وأضاف هيبة لـ”العربية Business”، أن مصر عرضت مؤخرًا حزمة فرص استثمارية على عدد كبير من المستثمرين السعوديين المشاركين في منتدى الاستثمار المصري السعودي، وبعض هذه الفرص محل دراسة حاليًا من قبل عدد من المستثمرين السعوديين وبعض الشركاء بمصر.

“الشركات السعودية تطلب معلومات واستفسارات وبيانات حول بعض الفرص التي تم طرحها، وتبحث هيئة الاستثمار عن أراض مناسبة لتخصيصها لبعض المستثمرين السعوديين لتنفيذ المشروعات المستهدفة”، بحسب هيبة.

لم يحدد رئيس الهيئة عدد الشركات السعودية التي تدرس فرصًا استثمارية في مصر، لكنه قال “أهم من عدد المستثمرين الجدد أن الحركة بدأت تعود من جديد على مستوى الدول العربية كالسعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر وأيضًا الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: نلمس اهتماما كبيرا أيضًا وتحركا ملحوظا من جانب مستثمري الاتحاد الأوروبي خاصة من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

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“أكثر القطاعات التي تشهد اهتمام أوروبي الصناعة والخدمات والسياحة والخدمات الطبية وإعادة تدوير المخلفات، وهناك أيضًا اهتمام ملحوظ من الصين نتيجة الإصلاحات التي تمت في مصر وتهيئة بيئة العمل”، وفقًا لهيبة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

توقع حسام هيبة أن تستقطب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي يونيو المقبل.

“جذبنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي استثمارات بنحو 7 مليارات دولار، هذا الرقم أكبر من النصف الأول العام المالي الماضي، لذا لدينا نظرة ايجابية أن نحقق المستهدف بنهاية السنة المالية”، بحسب هيبة.

وقال رئيس الهيئة إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 15% خلال العام المالي المقبل، وأن تستحوذ الاستثمارات الأوروبية على حصة جيدة من الاستثمارات المستهدفة.

وأضاف أن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر تنخفض في كل دول العالم خلال الفترة الأخيرة، لكن نحن نتطلع لزيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة لمصر وأيضًا لدينا اهتمام أكبر باستدامة الاستثمار واستكمال تنمية بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري جاذب ومستدام.