أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بعد تهديد ترامب بزيادة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 12:18 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أسهم تراجع الدولار في دعم المعدن النفيس المقوَّم بالعملة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 3309.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:56 بتوقيت جرينتش. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 3333.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وفق وكالة “”.

وأعلن ترامب يوم الجمعة، عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير من أن أوروبا تستعد للرد.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية، مع احتدام الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث شهد الصراع واحدة من أكبر معارك الطائرات المسيّرة، إضافة إلى تفجير جسر أدى إلى انهياره فوق قطار ركاب في روسيا، وهجوم آخر استهدف قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا.

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ويتوقع المستثمرون حاليًا أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال هذا العام، بدءًا من شهر أكتوبر.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أبريل، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 2.2%.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 33.04 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1054.28 دولار، واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.