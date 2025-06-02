نعرض لكم الان تفاصيل خبر بكين ترفض اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 12:18 مساءً - العربية نت _ رفضت الصين اليوم الإثنين، مزاعم الولايات المتحدة بأنها انتهكت اتفاقًا لخفض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

واتفقت بكين وواشنطن الشهر الماضي، على خفض مؤقت ومتبادل للرسوم الجمركية التي تثقل كاهل الطرفين، وذلك لمدة 90 يومًا، عقب محادثات بين كبار المسؤولين في جنيف.

لكن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، قال في برنامج “فوكس نيوز صنداي” إن بكين “تُبطئ تنفيذ الاتفاق”، وفق وكالة “فرانس برس”.

وردّت بكين، اليوم الإثنين، بالقول إن واشنطن “وجّهت اتهامات زائفة، واتهمت الصين، على غير وجه حق، بانتهاك الاتفاق، وهو ما يتعارض بشكل كبير مع الحقائق”.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن “الصين ترفض بشدة هذه الاتهامات غير المعقولة”.

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واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أيضًا، الأسبوع الماضي، الصين بأنها “انتهكت الاتفاق تمامًا”، دون أن يقدّم أي تفاصيل.

لكن وزارة التجارة الصينية أكدت أنها “متمسكة بحماية حقوقها ومصالحها، وصادقة في تنفيذ الاتفاق”.

وأضافت أن واشنطن “فرضت، تباعًا، عددًا من الإجراءات التقييدية التمييزية ضد الصين”، مشيرة إلى ضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وإلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة.

وحثّت الصين الولايات المتحدة على “ملاقاتها في منتصف الطريق، وتصحيح أفعالها الخاطئة فورًا، والتمسك بشكل مشترك بالتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف التجارية”.

وقالت الوزارة في بيانها: “إذا لم يحدث ذلك، فإن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.