مال وأعمال

وزير الخزانة الأمريكي: محادثات قريبة بين ترامب وشي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخزانة الأمريكي: محادثات قريبة بين ترامب وشي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 11:05 صباحاً - سي إن بي سي_ قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد، إنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيتحدثان قريباً لمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك المعادن النادرة.

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وأضاف بيسنت في برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة سي.بي.إس “أعتقد أننا سنرى شيئاً ما قريباً جداً” وذلك لدى سؤاله عما إذا كان قد تم تحديد موعد لمكالمة بين الزعيمين.

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يأتي ذلك بعد اتهام ترامب الصين بأنها خرقت الاتفاق التجاري في جنيف.

وبعد أسبوعين من المفاوضات الحاسمة التي أسفرت عن هدنة مؤقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال وزير الخزانة الأميركي منذ أيام إن التقدم منذ ذلك الحين كان بطيئاً، لكنه أضاف أنه يتوقع مزيداً من المحادثات في الأسابيع القليلة المقبلة.

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لكن بيسنت قال “أثق أن الأمر سيجد طريقه إلى الحل عندما يتحدث الرئيس ترامب مع الرئيس شي. لكن الحقيقة هي أنهم يحجبون بعض المنتجات التي وافقوا على إرسالها خلال اتفاقنا.. ربما الأمر مجرد خطأ في النظام الصيني وربما مقصود، سنرى عندما يتحدث الرئيس مع شي”.

 

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وأدى الاتفاق الأمريكي – الصيني على خفض الرسوم الجمركية ثلاثية الأرقام لمدة 90 يوماً إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية. إلا أنه لم يُعالج الأسباب الكامنة وراء فرض ترامب رسوماً جمركية على السلع الصينية، والتي تتمثل في شكاوى أميركية قديمة من النموذج الاقتصادي الصيني الذي تُهيمن عليه الدولة، ويعتمد على التصدير، مما ترك هذه القضايا لمحادثات مستقبلية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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