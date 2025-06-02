ترامب يحذر المحاكم الأمريكية من معارضة الرسوم الجمركية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 10:09 صباحاً - سي إن بي سي_ حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم آخرون ضد أمريكا.

وقال إنه “إذا أصدرت المحاكم أحكاماً ضدنا بشأن الرسوم الجمركية، وهو أمر غير متوقع، فسيسمح ذلك لدول أخرى باحتجاز أمتنا رهينة برسومها الجمركية المناهضة لأميركا واستخدامها ضدنا”.

وتابع في منشور على تروث سوشال “هذا يعني الدمار الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية!”.

وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء (قبل وقفه بشكل مؤقت) عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وخلص القضاة إلى أن القانون لا “يمنح مثل هذه السلطة المطلقة” للرؤساء.

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وكانت جهت محكمة أميركية ضربة قاضية لسياسات وبرنامج ترامب الاقتصادي بعدما قضت بوقف الرسوم الجمركية المفروضة يوم التحرير مشيرة إلى أنها غير قانونية

وشمل الحظر الذي فرضته محكمة التجارة الفدرالية جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة “يوم التحرير” لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.

كما نص الحكم على منع الإدارة الأميركية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية.

ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.