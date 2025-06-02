مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة مع واشنطن لوقف إطلاق…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 يونيو 2025 10:09 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت مصر وقطر، في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية، استمرار جهودهما المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استناداً إلى المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ديفيد ويتكوف، والذي يمثل أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الأطراف المعنية.

وأكد البيان أن البلدين يعملان بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتقريب وجهات النظر وتجاوز النقاط الخلافية التي تعرقل التوصل لاتفاق شامل، مشددين على أهمية تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية السياسية والإنسانية لدعم جهود الوساطة وإنهاء الأزمة المتصاعدة في القطاع.

وتتطلع القاهرة والدوحة إلى التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار، بما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن ومنتظم إلى غزة، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع منذ شهور.

كما شدد البيان على ضرورة فتح المعابر دون قيود، تمهيداً لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الإعمار، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في 4 مارس 2025، والتي وضعت إطاراً عربياً مشتركاً للتعامل مع ما بعد الحرب في غزة.

وأكدت مصر وقطر أن جهود الوساطة ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بوتيرة مكثفة، وسط دعم أمريكي واضح، على أمل أن تثمر التحركات الحالية في التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب ويفتح الباب أمام الاستقرار وإعادة الإعمار.