رئيس وزراء اليابان يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترامب قبل قمة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 يونيو 2025 11:10 مساءً - سي إن بي سي_ يدرس رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا زيارة واشنطن للالتقاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قمة مجموعة السبع المقررة في منتصف الشهر الجاري، في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ووفقاً لصحيفة يوميوري اليابانية نقلاً عن مسؤولين حكوميين يابانيين دون الكشف عن أسمائهم، فإن هناك مؤشرات على إحراز تقدم بشأن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وذلك بعد زيارات متكررة قام بها وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، وهو أيضا كبير المفاوضين اليابانيين بشأن الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن الجانب الأمريكي أبدى اهتماماً كبيراً بمقترحات اليابان.

ووفقاً للصحيفة، فإن أكازاوا سيعود إلى واشنطن لإجراء المزيد من المحادثات أواخر هذا الأسبوع وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن زيارة إيشيبا للولايات المتحدة.

وتواجه اليابان، وهي حليف وثيق لواشنطن، رسوماً جمركية بنسبة 24% اعتباراً من الشهر المقبل ما لم تتمكن من إبرام اتفاق ثنائي. كما تسعى لإقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنعة للسيارات، التي تمثل أكبر قطاع صناعي في البلاد، من الرسوم الجمركية البالغة 25% على السيارات.