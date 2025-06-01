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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه برفع كفاءة مصانع شركة السكر وتحديث خطوط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 1 يونيو 2025 09:14 مساءً - محمد أحمد _ وجّه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة رفع كفاءة تشغيل مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة والسلامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع صلاح فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وشدّد فاروق على ضرورة التنسيق المستمر بين الشركة وقطاعات الوزارة المختلفة، لضمان توفير احتياجات السوق المحلي من السكر بشكل مستقر، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.
ويأتي ذلك في إطار متابعة جهود تطوير قطاع صناعة السكر في مصر، وبحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الشركة وخطط التحديث والتوسع المستقبلية.
وأكد وزير التموين أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السكر، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.
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من جانبه، استعرض رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية مستجدات سير العمل في المصانع المختلفة، وجهود الشركة في زيادة الطاقات الإنتاجية، وخطط تطوير المصانع القديمة، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لرفع كفاءة العمالة وتعزيز الاستدامة.
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