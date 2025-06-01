الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر أيار الماضي بلغت 42 مليونا و586 ألفا و837 دينارا.

صادرات الزرقاء تتجاوز 42.5 مليون دينار في أيار

وأوضح أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات، تلتها مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وبين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة أصدرت 404 شهادات منشأ خلال الشهر ذاته، وفقا للإحصائيات الرسمية.