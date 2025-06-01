وزير المالية أحمد كجوك في قائمة قادة الأعمال بأفريقيا لعام…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 يونيو 2025 04:12 مساءً - أعلنت مجلة القيادة الأفريقية – African leadership – عن اختيار أحمد كجوك وزير المالية المصري ضمن قائمة الفائزين بجائزة القيادة في مجال الأعمال في أفريقيا ABLA, بعد الإنتهاء من عملية اختيار صارمة، تعتمد على أربع مستويات، وتعتمد على النقاط.

واعتمد التقييم هذا العام بنسبة 65% على النتيجة النهائية من الاستطلاع العالمي عبر الإنترنت مع 35% من الوثائق التي تم التحقق منها، بما في ذلك أدلة النمو المؤسسي والابتكار والاستدامة والتأثير القابل للقياس.

وجاء اختيار كجوك ضمن تصنيف وزير المالية الإفريقي لعام 2025, إلى جانب كل من بيحي إيمان عغي وزير مالية الصومال، ومشاركة ماريال دونغرين آتر وزير مالية جنوب السودان.

وتعد جوائز القيادة في مجال الأعمال الأفريقية ABLA هي المنصة الأولى في القارة للاعتراف بالممارسات المؤسسية والقيادة الموجهة نحو التأثير والمساهمات التحويلية في النظام البيئي التجاري والاقتصادي المتطور في أفريقيا.

وتتضمن عملية الاختيار ترشيحات عامة، وفحصًا من قبل مجلس الإدارة، وتصويتًا عامًا عالميًا، وتقييمًا نهائيًا يعتمد على مقاييس يمكن التحقق منها لضمان أن يعكس كل شخص مكرم أعلى معايير التميز والابتكار والتأثير القابل للقياس في أفريقيا.