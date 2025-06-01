نعرض لكم الان تفاصيل خبر جيمي ديمون يستبعد انهيار الصين بسبب الرسوم الجمركية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 يونيو 2025 04:12 مساءً - سي ان بي سي .. قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس جيمي ديمون إنه لا يتوقع انهيار الصين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب: “إنهم ليسوا خائفين، أيها الناس”.

ورأى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تنظيم أمورها بشأن التجارة بسرعة.

تصريحات ديمون جاءت خلال مناقشته التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة في منتدى ريغان الاقتصادي الوطني لعام 2025، حيث أدار حواراً على هامش المؤتمر. وعندما سُئل عن أكبر مخاوفه في الوقت الحالي، أشار ديمون إلى المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي المتغير، بما في ذلك التجارة.

وقال ديمون قبل أن يشير إلى “العدو الداخلي”: “لدينا مشاكل وعلينا التعامل معها”، بحسب بزنس إنسايدر.

وأضاف، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان أن معالجة “العدو الداخلي” تتضمن إصلاح نهج الولايات المتحدة في منح التصاريح، والتنظيم، والضرائب، والهجرة، والتعليم، ونظام الرعاية الصحية.

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وأضاف أن ذلك يعني أيضاً الحفاظ على تحالفات عسكرية مهمة.

وقال ديمون: “الصين خصم محتمل. إنهم يُحسنون التصرف في كثير من الأمور، لكنهم يواجهون مشاكل كثيرة. ما يقلقني حقاً هو أنفسنا. هل يمكننا أن نُحسن التصرف؟ قيمنا، وقدراتنا، وإدارتنا الخاصة”.

وأضاف المصرفي المخضرم أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة “القوة العسكرية والاقتصادية الأبرز خلال 40 عاماً، فلن نكون العملة الاحتياطية. هذه حقيقة”.

على الرغم من اعتقاد ديمون بأن الولايات المتحدة عادةً ما تكون مرنة، إلا أنه قال إن الأمور مختلفة هذه المرة. وأكد: “علينا أن ننظم أمورنا، وأن نفعل ذلك بسرعة كبيرة”.

خلال المحادثة، تحدث ديمون عن الصفقات التجارية وشجع القادة الأمريكيين على التعاون مع الصين.

وقال ديمون: “لقد عدت للتو من الصين الأسبوع الماضي. إنهم ليسوا خائفين يا رفاق. أما فكرة أنهم سيخضعون لأميركا، فلا أعتمد عليها”.

أثار قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على العديد من الدول، بما في ذلك رسوم باهظة على الصين، توترات في الأسواق العالمية في وقت سابق من هذا العام.

تعافت الأسواق بعد أن بدأت العديد من الدول، بما فيها الصين، مفاوضات. لكن احتمال زيادة الرسوم الجمركية مجدداً في أي وقت يثير قلق المستثمرين والاقتصاديين.