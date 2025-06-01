البنك الزراعي المصري يمول شراء 2000 رأس ماشية لدعم صغار…

دبي - احمد فتحي في الأحد 1 يونيو 2025 03:16 مساءً - أعلن محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بتمويل شراء 2000 رأس ماشية محسنة وراثيًا، إضافة إلى تغطية نفقات تغذيتها، بقيمة 395 مليون جنيه لصالح 188 مستفيدًا من صغار المربين بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “إحلم” لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية، التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة هيلثي ميلك لمنتجات الألبان وتحت رعاية وزارة الزراعة.

وأوضح أبو السعود أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة، قام البنك بتمويل شراء 1,484 رأس ماشية وتغذيتها، بقيمة 274.5 مليون جنيه، استفاد منها 133 مربيًا، حيث توفر المبادرة تمويلًا ميسرًا بفائدة 5% بسيطة متناقصة للمستفيدين لشراء رؤوس الأبقار عالية الإنتاجية، وتغطية تكاليف التغذية ووحدات الحلب الآلي، على أن يتم السداد من عائد الإنتاج وبيع الولدات، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري المصري لدعم الأنشطة الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعي والحيواني.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر عقد في مقر مصانع ومزارع شركة “هيلثي ميلك” لإنتاج الألبان بقرية التلين – مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى جانب قيادات البنك الزراعي المصري ومسؤولي وزارة الزراعة والشركة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أن مبادرة “إحلم” تعكس رؤية الدولة في تعزيز العلاقة التعاقدية بين صغار المزارعين والمنتجين لتفعيل سلاسل القيمة المضافة في تربية أفضل سلالات الماشية المحسنة وراثيًا، حيث تتميز هذه السلالات بإنتاجية عالية تفوق السلالات المحلية عدة مرات، مما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم والألبان ومنتجاتها وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي وما يتم استيراده، إضافةً إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما أوضح أبو السعود أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، حيث تسهم في توفير فرص العمل وزيادة دخل المزارعين من خلال دعمهم لتربية الأبقار المحسنة وراثيًا، والتي تمتاز بقدرتها الإنتاجية العالية للألبان، ما يعود بالنفع المباشر عليهم.

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وأشار أبو السعود إلى أن البنك الزراعي المصري يضع جميع إمكانياته لضمان نجاح المبادرة، حيث قام بفتح الاعتمادات المستندية لتمويل استيراد رؤوس الماشية “الهولشتاين” العشار من الخارج لصالح شركة “هيلثي ميلك”، وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، والذي يحدد آلية تلقي طلبات التمويل من صغار المربين وفق إجراءات ميسرة، مع التزام شركة “هيلثي ميلك” بتقديم التأمين الصحي لرؤوس الماشية، توفير الأعلاف اللازمة، الإشراف البيطري، التحصينات والمصلات، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية مجانية للمستفيدين لضمان التربية المثالية للأبقار وتعظيم الاستفادة منها. كما تلتزم الشركة بتجميع وشراء الحليب والولدات يوميًا بأسعار تنافسية.