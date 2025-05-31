قيمة الأوراق المخصمة تنمو 139% إلى 29.8 مليار جنيه الربع…

دبي - احمد فتحي في السبت 31 مايو 2025 09:14 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 139%، إلى 29.757 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 12.450 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وصعد إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بنسبة 112.1% إلى 17.446 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – مارس 2025، مقابل 8.225 مليار جنيه بالفترة المناظرة، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية.

ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 12.311 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 4.224 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي، بارتفاع 191.4%.

وسجلت قيمة الأرصدة المدينة نموا بنسبة 98.6% إلى 40.212 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.247 مليار جنيه بالفترة المقارنة.