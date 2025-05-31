قيمة عقود التأجير التمويلي تنمو نحو 80% إلى 42.1 مليار جنيه…

دبي - احمد فتحي في السبت 31 مايو 2025 08:14 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 79.8% إلى 42.121 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 23.420 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

ووصل عدد العقود، وفقا للتقرير الصادر عن الرقابة المالية، إلى 603 عقدا، خلال الفترة يناير – مارس 2025، مقابل 460 عقدا بالفترة المناظرة، بارتفاع 31.1%.

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والقومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة.

ولفتت، إلى أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

واستحوذت العقارات والأراضي على الحصة الأكبر في عقود التأجير التمويلي بنسبة 72.26%، بمبلغ 30.435 مليار جنيه، يليها سيارات النقل بنسبة 7.48% بمبلغ 3.151 مليار جنيه، ثم آلات ومعدات بنسبة 4.22% بمبلغ 1.776 مليار جنيه.