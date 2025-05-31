نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأقساط التأمينية تنمو نحو 38% إلى 30.3 مليار جنيه الربع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 31 مايو 2025 06:18 مساءً - رنا ممدوح_ ارتفع إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وأيضا الأشخاص وتكوين الأموال، بنسبة 37.6%، ليصل إلى 30.327 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.046 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وصعدت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، وفقا لتقرير الرقابة المالية، بنسبة 49.9% إلى 17.541 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – مارس 2025، مقابل 11.705 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 23.6% إلى 12.785 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 10.341 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وبالنسبة للتعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، والأشخاص وتكوين الأموال، سجلت نموا بنسبة 29.4% إلى 13.782 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.651 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 29.7% إلى 6.647 مليار جنيه، خلال الفترة يناير – مارس 2025، مقابل 5.123 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

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وسجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نموا بنسبة 29.1% إلى 7.135 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 5.528 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي بنسبة 37.6% إلى 30.327 مليار جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 22.046 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي بنسبة 29.4% إلى 13.783 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.651 مليار جنيه بالربع المقارن العام الماضي.

وبالنسبة لصناديق لتأمين الخاصة، بلغت قيمة استثماراتها نحو 6.5 مليار جنيه، عن الفترة يناير – مارس 2025، مقابل 6.7 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بمعدل انخفاض بلغ نحو 2.6%، وتتمثل في ( شهادات استثمار البنك الأهلى المصري أ ، ب، ودائع، ووثائق صناديق استثمار، وأذون خزانة، وسندات حكومية) وذلك طبقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.