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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين وسط التوتر التجاري من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 31 مايو 2025 04:19 مساءً - أظهر مسح رسمي، اليوم السبت، انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مايو وذلك للشهر الثاني على التوالي، مما عزز توقعات لمزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد وسط الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات الرسمي قليلا إلى 49.5 في مايو من 49 في أبريل نيسان لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وتتماشى القراءة مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع أجرته .
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين أمس الجمعة بانتهاك الاتفاق الثنائي بشأن الرسوم الجمركية وكشف عن اعتزامه مضاعفة الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50%، مما أدى مرة أخرى إلى زعزعة التجارة الدولية.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.8 في مايو من 49.2 في أبريل، في حين صعد مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى 47.5 من 44.7.
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