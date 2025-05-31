وزير العمل يبحث مع وزير الداخلية الصربي خطة الربط الإلكتروني…

دبي - احمد فتحي في السبت 31 مايو 2025 03:15 مساءً - استكمل وزير العمل محمد جبران لقاءاته، بشأن تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل وتنقل الأيدي العاملة وفتح أسواق جديدة أمام الكوادر المصرية في سوق العمل الصربي تماشيًا مع الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها في يوليو الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، خاصة في مجال العمل والتوظيف.

التقى الوزير جبران، اليوم مع ايفيتسا داتشيتش وزير الداخلية الصربي، وذلك بحضور السفير باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد، وإبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير.

وأكد الوزيران على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التي تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، وتعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات..

وأكد الوزير الصربي على ترحيبه بالوزير جبران، مشيدًا بقوة ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين، وعلى حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وخاصة مع ما تشهده علاقات الصداقة بين قيادتي البلدين ،موضحًا زيارة مرتقبة له إلى القاهرة للقاء نظيره المصري، وأضاف أن العمالة المصرية تَلقّى ترحيبًا وتقديرًا من جانب الشعب الصربي.

وناقش الوزير جبران مع الوزير الصربي تنفيذ خطة الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل الأيدي العاملة وضمان استدامتها والحفاظ على حقوقها والإلتزام بواجباتها، وأشار الوزير إلى جاهزية الدولة المصرية إلى تلبيه إحتياجات سوق العمل الصربي بالكوادر الماهرة، وهنأ الدولة الصربية بإستضافة معرض إكسبو 2027 الدولي، مؤكدًا على جاهزية العمالة المصرية للعمل في هذا “المعرض” خلال فترة إنعقاده.

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كما ناقش الوزيران كافة الملفات التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات تنقل الأيدي العاملة.

وكان الوزير جبران قد إلتقى صباح اليوم مع نظيرته الصربية ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية لتفعيل التعاون والتنسيق في الملفات المُشتركة.