هيئة الدواء المصرية: التعاون مع الجزائر نقطة انطلاق لشراكة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 مايو 2025 07:16 مساءً - اختتمت هيئة الدواء المصرية اليوم فعاليات الزيارة الرسمية التي قام بها وفد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر، والتي امتدت على مدار خمسة أيام من العمل المشترك المكثف بدعم منظمة الصحة العالمية، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية الجزائرية المعنية بقطاع الدواء، وبمشاركة واسعة من قيادات الهيئة وخبرائها.

شهدت الزيارة تنفيذ برنامجاً فنياً متكاملاً؛ شمل عددًا من العروض التخصصية والجلسات الفنية في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية، التيقظ، التسجيل، الإعلام المجتمعي، والدراسات الإكلينيكية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون الثنائي في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يدعم جهود الجزائر نحو تحقيق مستوى النضج الثالث وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وقد أعرب الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال الجلسة الختامية، عن تقديره للجهود التي بذلها الجانبان على مدار الزيارة، مشيرًا إلى أن التعاون الذي تحقق خلال الأيام الماضية يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين مصر والجزائر في مجال التصنيع والتنظيم الدوائي، مؤكدًا التزام الهيئة التام بدعم كل ما من شأنه تحقيق التكامل الصحي الإقليمي وتعزيز الأمن الدوائي العربي.

ومن جانبه، عبّر الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجزائر، عن خالص شكره لهيئة الدواء المصرية على حفاوة الاستقبال وحُسن التنظيم، مؤكدًا أن الوفد الجزائري قد خرج من هذه الزيارة بخبرات عملية وأفكار تنظيمية قابلة للتنفيذ، تُسهم في تطوير المنظومة الرقابية الجزائرية، وتعزز من فرص الشراكة الصناعية والفنية بين البلدين.

كما أعرب الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن سعادته بما تحقق من نتائج مثمرة خلال الزيارة، مؤكدًا أن ما تم من تبادل للخبرات يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء بدعم من المنظمة، ومشيدًا بالمستوى الفني والتنظيمي الذي اتسمت به الاجتماعات والأنشطة، موضحاً أن هيئة الدواء المصرية وحصةلها على مستوى النضج الثالث وفقا للمعايير الدولية مما يعزز من قدرتها في تنظيم ورقابة قطاع الدواء ويسهم بشكل مباشر في دعم جهود التنمية الصحية الإقليمية.

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وقد عبّر أعضاء الوفد الجزائري عن بالغ سعادتهم وامتنانهم للمستوى المهني الرفيع الذي شهدته جميع اللقاءات، مشيدين بما لمسوه من احترافية، التزام، وروح أخوية في التعامل، ومؤكدين رغبتهم في استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتفعيل مخرجات الزيارة وتحويلها إلى خطوات عملية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.