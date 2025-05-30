رئيس الوزراء: متابعة ميدانية لمشروعات تنموية كبرى بالوادي…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 مايو 2025 01:11 صباحاً - دوت الخليج_ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات، والجهود والخطوات المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى عددٍ من التجارب الناجحة التي شهدتها مُحافظة الوادي الجديد في عدة قطاعات، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير المرافق والبنية الأساسية في مختلف مناطق التنمية، وكذا تنفيذ أعمال الزراعات لجانب كبير من المحاصيل بشكل ناجح، وتوفير متطلبات ذلك من حفر الآبار وإتاحة التجهيزات، إلى جانب مشروعات الإنتاج السمكي واستغلال البحيرات.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف المشروعات التي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة الوادي الجديد، وتمت الإشارة إلى أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 حتى الآن على تنفيذ 82 مشروعاً بالمحافظة، بينها 25 مشروع طرق بإجمالى أطوال حوالي 1000 كم، و 45 مشروع خدمات ومرافق، و12 مشروع إسكان، بإجمالي 2408 وحدات سكنية تتنوع بين إسكان اجتماعي، وبديل عشوائيات، وإسكان الأسر الأولى بالرعاية، وبيوت بدوية.

وأوضح الإنتهاء من تنفيذ عدد 62 مشروعاً، تشمل 19 مشروع طرق بإجمالى أطوال 745 كم، و 32 مشروع خدمات ومرافق، و 11 مشروع إسكان بإجمالي 2216 وحدة سكنية لمختلف أنماط الإسكان، ويتم استكمال باقي المشروعات.

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جاء ذلك الاجتماع بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمُهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.