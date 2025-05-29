نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بعد قرار قضائي ضد رسوم ترامب الجمركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 مايو 2025 05:10 مساءً - _ لامست أسعار الذهب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الخميس، بعد أن منعت محكمة اتحادية أمريكية دخول رسوم “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ، مما قلل من الإقبال على المعدن.

وبحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3268 دولار للأونصة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 مايو.

وهبطت انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3265 دولار، نقلاً عن وكالة “”.

أوقفت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وقضت بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال نيكولاس فرابيل المدير العالمي للأسواق المؤسسية لدى إيه.بي.سي ريفايناري “من الواضح أن هذا كان أهم محرك للأخبار، وبالنظر إلى المؤشرات، ارتفع الدولار بعض الشيء على هذا الأساس وساعد بوضوح على دفع الذهب للانخفاض”.

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كان ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل فرض ترامب “رسوم جمركية متبادلة” على العديد من البلدان، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. غير أن الكثير من تلك الرسوم الجمركية الموجهة لكل دولة على حدة تم تعليقها بصورة مؤقتة بعد أسبوع.

وارتفع الدولار بعد صدور حكم المحكمة التجارية، مما جعل الذهب المقوم به أكثر تكلفة، وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت والأسهم الآسيوية أيضا.

وفي الوقت نفسه، قدمت إدارة ترامب إخطارا بالطعن في تحد لقرار المحكمة، وأشارت إلى تصعيد محتمل إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 33.12 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1075.50 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 971.30 دولار.