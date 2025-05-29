رئيس الوزراء: لا بيع لأصول الأوقاف.. ونسعى لتعظيم العائد عبر…

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 مايو 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لا تستهدف بيع أصول هيئة الأوقاف ، بل تسعى إلى تعظيم العائد منها عبر الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على أن الهدف من هذه الشراكات هو الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يُعد جزءًا من خطة أشمل لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفق إطار قانوني وشفاف، يراعي البُعد الاجتماعي والشرعي لأصول الوقف.