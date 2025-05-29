مال وأعمال

رئيس الوزراء: لا بيع لأصول الأوقاف.. ونسعى لتعظيم العائد عبر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لا بيع لأصول الأوقاف.. ونسعى لتعظيم العائد عبر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 29 مايو 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لا تستهدف بيع أصول هيئة الأوقاف ، بل تسعى إلى تعظيم العائد منها عبر الدخول في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

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وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على أن الهدف من هذه الشراكات هو الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة لها.

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وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يُعد جزءًا من خطة أشمل لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتخذة تتم وفق إطار قانوني وشفاف، يراعي البُعد الاجتماعي والشرعي لأصول الوقف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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