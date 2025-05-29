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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: اختيار العلمين عاصمة للمصايف العربية 2025 يعكس… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 29 مايو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن منظمة السياحة العربية اختارت مدينة العلمين لتكون عاصمة المصايف العربية لهذا العام، مضيفًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في إطار رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، إلى أن هناك مشروعات كبيرة تُنفذ لضمان أن يصبح الساحل الشمالي مقصدًا سياحيًا عالميًا على مدار العام، وليس فقط مرتبطًا بفترة المصيف التي تمتد لشهرين أو ثلاثة، مؤكداً أن الدولة تعمل بقوة على تحقيق هذا الهدف.
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