سامسونج تخطط لزيادة صادراتها بنسبة 30% خلال ثلاث سنوات

دبي - احمد فتحي في الخميس 29 مايو 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن شركة سامسونج العالمية تعتزم زيادة صادراتها من مصر بنسبة تتجاوز 30% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي في مجال المنتجات التكنولوجية المتقدمة.

وأوضح مدبولي أن رئيس شركة سامسونج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط أعرب عن التزام الشركة بتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية في السوق المصري، خاصة في مجالات تصنيع الهواتف المحمولة، والشاشات، والأجهزة اللوحية (آيباد)، مؤكدًا أن سامسونج تُعد من كبرى الشركات المُصدرة من مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ناقشت مع مسؤولي الشركة تفاصيل برنامج رد الأعباء والتسهيلات الجديدة التي سيتم تقديمها للشركات الجادة، مؤكداً أن الدولة ستقدم كافة أشكال الدعم للشركات الملتزمة بالتوسعات التصديرية بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي وتكنولوجي واعد في المنطقة.