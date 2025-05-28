مال وأعمال

مدبولي: إنتاج الغاز سيبدأ في التعافي في سبتمير والعودة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إنتاج الغاز سيبدأ في التعافي في سبتمير والعودة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 11:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الفترة الحالية تشهد أقل معدلات لإنتاج الغاز الطبيعي محليًا، إلا أن الحكومة تتوقع بدء ارتفاع تدريجي في الإنتاج اعتبارًا من سبتمبر المقبل، نتيجة الإجراءات الجارية والاستكشافات التي تنفذها الدولة في عدد من المناطق.

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وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الزيادة المتوقعة ستُعيد مصر إلى معدلات الإنتاج التي كانت قائمة قبل الأزمة خلال أقل من عامين، مؤكدًا أن هذا الهدف قابل للتحقيق حتى دون الاعتماد على اكتشافات جديدة.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مؤشرات واعدة من الأبحاث الجارية تشير إلى احتمالية ظهور اكتشافات غاز جديدة قريبًا، وهو ما قد يُسرّع من وتيرة الإنتاج، ويعزز موقع مصر مجددًا كدولة مصدّرة للغاز الطبيعي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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