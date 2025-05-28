رئيس الوزراء: 4 سفن تغويز لتأمين الكهرباء في فصل الصيف ومنع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 11:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل بكثافة لتأمين احتياجات مصر من الغاز خلال أشهر الصيف المقبلة، بما يضمن استقرار منظومة الكهرباء وعدم حدوث انقطاعات، كما وعدت الدولة المواطنين.

وقال إنه خلال عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح وزير البترول أنه تم تعزيز منظومة استلام شحنات الغاز بزيادة عدد سفن التغويز إلى أربع سفن، مقارنة بسفينة واحدة فقط خلال الصيف الماضي، وأشار إلى أن سفينتين جديدتين ستصلان خلال الشهر المقبل، مما يرفع كفاءة استقبال الغاز المستورد لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ذروة الاستهلاك الصيفي.