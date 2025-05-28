رئيس الوزراء: عرضنا على الجانب الأمريكي إنشاء مناطق صناعية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 مايو 2025 10:17 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن أن الجانب الأمريكي أعرب خلال اللقاءات الأخيرة عن شكواه من ارتفاع رسوم إصدار شهادات الحلال المفروضة على المنتجات الأمريكية مقارنة بدول أخرى.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الرسوم يتم تحديدها وفقًا لتكلفة تنفيذ الإجراءات في كل دولة، مشيرًا إلى أن التكاليف في الولايات المتحدة تختلف بطبيعتها عن مثيلاتها في إفريقيا أو آسيا، وهو ما ينعكس على الرسوم.

وأضاف أن الجانب الأمريكي طلب النظر في خفض هذه الرسوم لتعزيز التنافسية وتسريع إجراءات إصدار الشهادات، بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري. وأكد رئيس الوزراء أن الطلب قيد الدراسة، في إطار الحرص على دعم العلاقات الاقتصادية وتسهيل تدفق السلع بما لا يخل بالضوابط المعمول بها.